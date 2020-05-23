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20:57   23 Мая 2020
Политика

Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

Афроамериканцы, которые собираются поддерживать действующего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах, являются "ненастоящими чернокожими", заявил кандидат в президенты Джо Байден.

По словам Байдена, он получил рекордное количество голосов от афроамериканцев людей в истории президентских выборов, пишет "Интерфакс".

Вице-президент США уже высказал свое сожаление по поводу своего заявления об афроамериканцах, решивших поддержать Трампа. Он призвал их отдать голоса за его кандидатуру.

Помощники кандидата в президенты от Демократической партии США посоветовали Байдену перестать повторять ошибки его предшественницы Хиллари Клинтон, постоянно рассказывая, какие проблемы может создать Трамп, если изберется на второй срок.

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Автор: Василий Пименов
#сша #байден #трамп

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