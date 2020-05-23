Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

Афроамериканцы, которые собираются поддерживать действующего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах, являются "ненастоящими чернокожими", заявил кандидат в президенты Джо Байден.

По словам Байдена, он получил рекордное количество голосов от афроамериканцев людей в истории президентских выборов, пишет "Интерфакс".

Вице-президент США уже высказал свое сожаление по поводу своего заявления об афроамериканцах, решивших поддержать Трампа. Он призвал их отдать голоса за его кандидатуру.

Помощники кандидата в президенты от Демократической партии США посоветовали Байдену перестать повторять ошибки его предшественницы Хиллари Клинтон, постоянно рассказывая, какие проблемы может создать Трамп, если изберется на второй срок.