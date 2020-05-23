Российская Федерация изучает разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДОН, пока Россия "не выполнит свои обязательства". Рябков сказал, что МИД РФ сейчас углублен в анализ разных вариантов действий по отношению к США.

Он добавил, что Соединенные Штаты— это страна, которая не берет в расчет никакие обязательства из самых разных сфер, а также не считается с международным правом. Вероятно, что ДОН каким-то образом помешал США, теперь за ним последуют другие соглашения, от которых страна захочет избавиться.

Рябков отметил, что нет перспектив заключения нового соглашения, которое могло бы заменить ДОН, сообщает РИА Новости.