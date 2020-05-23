Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН
Российская Федерация изучает разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДОН, пока Россия "не выполнит свои обязательства". Рябков сказал, что МИД РФ сейчас углублен в анализ разных вариантов действий по отношению к США.
Он добавил, что Соединенные Штаты— это страна, которая не берет в расчет никакие обязательства из самых разных сфер, а также не считается с международным правом. Вероятно, что ДОН каким-то образом помешал США, теперь за ним последуют другие соглашения, от которых страна захочет избавиться.
Рябков отметил, что нет перспектив заключения нового соглашения, которое могло бы заменить ДОН, сообщает РИА Новости.