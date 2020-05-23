Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров указал на двойные стандарты в обвинениях России по Крыму

Джабаров указал на двойные стандарты в обвинениях России по Крыму

 Эксперты рассказали, что из себя представляет защитный костюм для врачей

Эксперты рассказали, что из себя представляет защитный костюм для врачей
Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

 Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН

Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Джабаров указал на двойные стандарты в обвинениях России по Крыму

Джабаров указал на двойные стандарты в обвинениях России по Крыму

 Эксперты рассказали, что из себя представляет защитный костюм для врачей

Эксперты рассказали, что из себя представляет защитный костюм для врачей
Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

Байден посоветовал афроамериканцам голосовать за него на американских выборах

 Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН

Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
20:44   23 Мая 2020
Политика

Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН

Рябков: РФ рассматривает варианты ответа на выход США из ДОН

Российская Федерация изучает разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДОН, пока Россия "не выполнит свои обязательства". Рябков сказал, что МИД РФ сейчас углублен в анализ разных вариантов действий по отношению к США. 

Он добавил, что Соединенные Штаты— это страна, которая не берет в расчет никакие обязательства из самых разных сфер, а также не считается с международным правом. Вероятно, что ДОН каким-то образом помешал США, теперь за ним последуют другие соглашения, от которых страна захочет избавиться.

Рябков отметил, что нет перспектив заключения нового соглашения, которое могло бы заменить ДОН, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #рябков #дон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...