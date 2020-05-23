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20:41   23 Мая 2020
Экономика

Нефтесервисные компании могут включить в перечень системообразующий предприятий

Нефтесервисные компании могут включить в перечень системообразующий предприятий

Правительство РФ определит список ключевых предприятий в сфере сервиса для нефтяных компаний, которые смогут рассчитывать на поддержку государства в условиях пандемии коронавируса, согласно поручению президента РФ Владимира Путина.

Распространение коронавирусной инфекции на территории РФ затронуло многие экономические отрасли страны. Введение ограничительных мер по борьбе с COVID-19 сильно отразилось на нефтяном секторе.

Власти стараются оказать помощь пострадавшим от пандемии населению и бизнесу. На поддержку государства смогут рассчитывать предприятия нефтесервиса, годовая выручка которых составляет более одного миллиарда в год, сообщили в Кремле.

Ситуация на рынке черного золота и сокращение добычи топлива в рамках ОПЕК+ могут привести к падению заказов в нефтесервисной отрасли России до 40%, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

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Автор: Руслан Неглинный
#кризис #господдержка

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