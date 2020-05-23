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20:28   23 Мая 2020
Политика

Болгары раскритиковали антикрымскую публикацию турецкой газеты

Болгары раскритиковали антикрымскую публикацию турецкой газеты

Болгарское издание "Факти" опубликовало материал, в котором продублировало статью турецкой газеты Daily Sabah "Крым: история полуострова, украденного дважды".

В опубликованной турецкими авторами статье говорится, что Россия якобы не смогла преодолеть экономический кризис в Крыму, а жители Крыма "мечтают вернуться на Украину", пишет ИНОСМИ.РУ.

Болгарские читатели "Факти" раскритиковали содержание публикации в комментариях на сайте издания. Большинство из них поддержали Россию, отметив, что Крым может принадлежать только российской стороне, а подобные материалы являются западной антикрымской пропагандой.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #крым #болгария

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