Болгары раскритиковали антикрымскую публикацию турецкой газеты

Болгарское издание "Факти" опубликовало материал, в котором продублировало статью турецкой газеты Daily Sabah "Крым: история полуострова, украденного дважды".

В опубликованной турецкими авторами статье говорится, что Россия якобы не смогла преодолеть экономический кризис в Крыму, а жители Крыма "мечтают вернуться на Украину", пишет ИНОСМИ.РУ.

Болгарские читатели "Факти" раскритиковали содержание публикации в комментариях на сайте издания. Большинство из них поддержали Россию, отметив, что Крым может принадлежать только российской стороне, а подобные материалы являются западной антикрымской пропагандой.