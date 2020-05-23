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20:23   23 Мая 2020
Политика

Представительство Киева покинуло видеоконференцию по Донбассу до завершения

Представительство Киева покинуло видеоконференцию по Донбассу до завершения

Видеоконференция контактной группы по Донбассу подошла к концу уже без представителей Киева, которые покинули ее до официального завершения. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее по инициативе президента Украины Владимира Зеленского было объявлено о созыве срочного заседания группы. Катализатором тому послужило заявление главы ЛНР Леонида Пасечника, выступившего с обещанием "отодвинуть линию соприкосновения", если украинские силовики продолжат обстрелы гражданской инфраструктуры. Так 22 мая состоялось внеочередное заседание контактной группы в формате видеоконференции. Об этом информирует РИА Новости.

"Видеоконференция контактной группы завершилась без результата. Киев вышел из конференции, не дожидаясь окончания", — обозначил Мирошник.

Киев не нашел должных опровержений предъявленным и подтвержденным фактам нарушения режима прекращения огня, а потому решил покинуть мероприятие до его завершения, резюмировал представитель ЛНР.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #киев #лнр #мирошник

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