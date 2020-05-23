Представительство Киева покинуло видеоконференцию по Донбассу до завершения

Видеоконференция контактной группы по Донбассу подошла к концу уже без представителей Киева, которые покинули ее до официального завершения. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее по инициативе президента Украины Владимира Зеленского было объявлено о созыве срочного заседания группы. Катализатором тому послужило заявление главы ЛНР Леонида Пасечника, выступившего с обещанием "отодвинуть линию соприкосновения", если украинские силовики продолжат обстрелы гражданской инфраструктуры. Так 22 мая состоялось внеочередное заседание контактной группы в формате видеоконференции. Об этом информирует РИА Новости.

"Видеоконференция контактной группы завершилась без результата. Киев вышел из конференции, не дожидаясь окончания", — обозначил Мирошник.

Киев не нашел должных опровержений предъявленным и подтвержденным фактам нарушения режима прекращения огня, а потому решил покинуть мероприятие до его завершения, резюмировал представитель ЛНР.