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20:18   23 Мая 2020
Политика

Западно-украинские космические объекты следят за военной техникой в Крыму

Западно-украинские космические объекты следят за военной техникой в Крыму

Правительство Украины договорилась с 19 странами об использовании их космических объектов для отслеживания "местонахождения врага".

Таким образом Украина отслеживает перемещение российской военной техники и создание новых моделей на территории Крымского полуострова, пишет РИА Новости.

На Украине ранее заявили, что страна занимается разработкой нового поколения оружия, которое легко может составить конкуренцию российским аналогам. Некоторые СМИ писали, что новому вооружению поставлена задача "стать грозящим ответом" войскам РФ.

Центр анализа международной торговли оружием заявил, что Украина не способна создать что-то подобное, так как не обладает достаточным качеством разработки оружия, которого она лишилась после разрыва отношений с РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #крым #космос #запад

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