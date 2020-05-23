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20:16   23 Мая 2020
Происшествия

Замглавы МВД Украины подтвердил смерть депутата Рады Давиденко

Замглавы МВД Украины подтвердил смерть депутата Рады Давиденко

Народный депутат Верховной рады Валерий Давиденко умер. Об этом сообщил замглавы ГУ МВД Украины Илья Кива.

Кива сообщил, что Давиденко найден мертвым в своем офисе. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Об этом информирует ZNAJ.UA.

"Обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" — обозначил замглавы МВД.

Валерий Давиденко был избран в Верховную раду 9-го созыва в 2019 году в качестве беспартийного самовыдвиженца по 208-му округу Черниговской области. Он стал членом депутатской группы "Доверие" с 6 декабря 2019 года.

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Автор: Илья Романович
#украина #верховная рада

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