Замглавы МВД Украины подтвердил смерть депутата Рады Давиденко

Народный депутат Верховной рады Валерий Давиденко умер. Об этом сообщил замглавы ГУ МВД Украины Илья Кива.

Кива сообщил, что Давиденко найден мертвым в своем офисе. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Об этом информирует ZNAJ.UA.

"Обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" — обозначил замглавы МВД.

Валерий Давиденко был избран в Верховную раду 9-го созыва в 2019 году в качестве беспартийного самовыдвиженца по 208-му округу Черниговской области. Он стал членом депутатской группы "Доверие" с 6 декабря 2019 года.