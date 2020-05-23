Джабаров указал на двойные стандарты в обвинениях России по Крыму

Член комитета Совфеда по международным Владимир Джабаров призвал не обращать внимания на демарши со стороны Украины, США, Великобритании и Эстонии, которые отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по вопросу Крыма. В комментарии ПС он сравнил присоединение полуострова к России с воссоединением ФРГ и ГДР в 1990-м году.

«Признают они возвращение России в состав Крыма или не признают — от этого ничего не изменится. Пусть откроют нашу конституцию и почитают. 65 статья. Субъекты РФ — Республика Крым и город Севастополь. Крым уже шесть в составе России и уж точно никогда из нее не выйдет. Пусть устраивают демарши сколько хотят, сами себя веселят», — считает Джабаров.

Постпредство РФ при ООН провело неформальную видеоконференцию Совета Безопасности с участием жителей Крыма по формуле Арриа в ночь с 21 на 22 мая. В ней участвовали дипломаты и представители неправительственных организаций. Проигнорировали мероприятие представители Украины, а также Великобритании, США и Эстонии.

По словам Джбарова, конференция прошла хорошо: крымчан внимательно слушали, давали им слово. В Европе постепенно начинают понимать, что Крым — это Россия, считает сенатор.

«Мы ничего не захватывали. По этой логике мы не должны признавать ФРГ. В 1990-м году ФРГ просто проглотила ГДР. Но мы с пониманием к этому отнеслись: разделенный народ захотел воссоединиться. По этой же логике мы должны не признавать, что Косово отсоединилось. Но там другой вариант, а у нас почему-то "экспансия". Но в Крыму прошли и референдумом, и волеизъявление народа. Все было абсолютно законно, — отметил Джабаров.

Накануне сенатор Сергей Цеков в беседе с «Политикой Сегодня» оценил видеоконференцию и поприветствовал неформальный интерес к жизни крымчан.