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19:55   23 Мая 2020
Армия

Турция рассчитывает на поддержку США в противостоянии со странами ЕС в Средиземном море

Турция рассчитывает на поддержку США в противостоянии со странами ЕС в Средиземном море

Анкара рассчитывает заручиться поддержкой США для дальнейших действий в Средиземном море и Северной Африке в собственных геополитических интересах. Позиции Турции в этом регионе существенно пошатнулись, поэтому понадобилась "помощь зала".

Ряд арабоязычных СМИ сообщили о телефонной беседе между пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и министром нацбезопасности США Робертом О'Брайеном, в ходе которой стороны подтвердили солидарность, единство и сплоченность стран НАТО. Как отметил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в разговоре с журналистами Федерального агентства новостей, Турции понадобилась поддержка США в Ливии. По сути, Калын открыто попросил помощи у США, несмотря на некоторые разногласия Анкары и Вашингтона, пишет ФАН

Анохин считает, что интересы США и Турции в Ливии сейчас могут удивительным образом совпасть, так как США рассчитывают на возобновление отношений с Турцией. Анкара же нуждается в союзнике, так как находится в конфронтации с Грецией и Италией. Однако от этого сотрудничества Анкара может больше потерять, чем выиграть. 

"Вашингтон вполне может осуществлять очень широкий спектр воздействия, надев белые перчатки и сделав впоследствии из турок козлов отпущения, которые будут отвечать за дальнейшие события в Ливии и откровенное нарушение международных законов и решения ООН", - подчеркнул эксперт. 

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Автор: Ирина Большунова
#сша #турция #ливия #анохин

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