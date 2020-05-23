Военные ЦВО завершили дезинфекцию более 100 объектов в Свердловской области

Военные отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа продезинфицировали более 100 социальных учреждений Свердловской области, рассказал начальник войск РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов.

Специальная обработка проводилась с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ и комплектов ДКВ-1, рассказал Родионов. В общей сложности было обработано 119 домов-интернатов, диспансеров, детских домов и других учреждений медицинского патроната. Всего было продезинфицировано более 500 тысяч квадратных метров в 119 объектах социальной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Также сообщается, что расчеты специальной обработки провели обеззараживание специальных и жилых помещений, фасадов, заборов, входных групп и наземной инфраструктуры.

Дезинфекция проводилась не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных населенных пунктах Тугулымского, Артинского, Тавдинского и Карпинского районов Свердловской области.