Проблему нацменьшинств в Прибалтике связали с нарушением свободы слова

Европейский союз игнорирует ситуацию с нарушением свободы слова в странах Прибалтики, из-за чего страдают представители национальных меньшинств, заявил французский журналист Дмитрий де Кошко.

По его словам, нацменьшинства, на которых идет упор политической пропаганды в Прибалтике, не имею возможности высказать свою точку зрения происходящего, так как этому препятствует отсутствие свободы слова, пишет RuBaltic.ru.

Он отметил, что европейские СМИ не уделяют этой проблеме никакого внимания, что говорит о несправедливом отношении к русскоязычным жителям.

Латвия планирует к 2021 году полностью перевести обучение в школах и дошкольных учреждениях на латышский язык. Это касается и представителей нацменьшинств, говорящих на русском языке.