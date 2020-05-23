Эксперты рассказали, что из себя представляет защитный костюм для врачей

Медики для работы с пациентами, у которых выявили коронавирус, надевают защитный костюм. Что он из себя представляет, рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

Костюмы для медиков стоит отнести к фильтрующим. Через материал, из которого изготавливают костюм, проходят молекулы воздуха, швы склеиваются дополнительно, чтобы под него не попали вредные вещества, отметил Котов.

Он призвал надевать специальные костюмы, только когда это необходимо, так как воздух из-под костюма выделяется с затруднениями, в результате происходит повышенный тепловой эффект, и это создает нагрузку для иммунитета, передает "360".

Врачи рассказали, как происходит все на практике. Старшая медсестра Воскресенской районной больницы Елена Самойлова беспокоится за своих работников. По ее словам, сейчас, когда врачи снимают костюмы, они все мокрые. Она переживает, что будет летом.

Врач-пульмонолог Королевской городской больницы Екатерина Громолюк отметила, что сотрудники работают в непривычных условиях. Когда на улице тепло, в костюмах жарко. Некоторое время пришлось привыкать, но сейчас прохладно, и в них комфортно. Также у медицинских работников постоянно присутствует жажда, после смены они выпивают по несколько стаканов воды. Однако, несмотря на сложную ситуацию, все врачи настроены оптимистично.