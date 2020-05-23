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18:59   23 Мая 2020
Экономика

Названы преимущества принятия закона о налоговой поддержке бизнеса в РФ

Названы преимущества принятия закона о налоговой поддержке бизнеса в РФ

Новый закон о налоговой поддержке российского бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, поможет многим организациям избежать банкротства, считает юрист Денис Ульянов.

Вспышка коронавируса нанесла значительный урон экономике РФ. Финансовые проблемы из-за коронавирусной инфекции и введенных для борьбы с ней ограничительных мер стали появляться у большинства предпринимателей России.

Государство осуществляет шаги по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии. Новый закон о налоговых мерах поддержки предпринимателей облегчит финансовую нагрузку на российские компании. Особенно налоговые каникулы важны для сектора МСП, передает iReactor.

Некоторые бизнесмены и НКО получат возможность не платить налоги и НДС в случае оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Организации будут освобождаться от налогов при направлении 1% выручки на благотворительность. Новый закон обеспечит и стимулирование бизнеса, и помощь нуждающимся, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. 

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Автор: Илья Романович
#господдержка #бизнес рф

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