Власти США объявили грант на антироссийское расследование с целью очередного пиар хода.

Правительство США даст грант на 250 тыс. долларов за доклад о "разоблачении дезинформации здравоохранения" России. Депутат Государственной думы РФ VII созыва Иван Абрамов рассказал изданию "ПолитРоссия", что эта инициатива представляет собой рекламную акцию американских властей. Он напомнил о "расследованиях" США против России, которые ничем не заканчиваются в связи с отсутствием доказательной базы. Депутат утверждает, что подобные материалы — это всего лишь вымыслы.

"Это очередной пиар ход, чтобы что-то просто сказать", — считает Иван Абрамов.

России не нужно отвечать на выпады США, создавать свой грант на разоблачение Америки не имеет смысла, считает депутат. Абрамов уверен, что такого рода "расследование" РФ ничем не грозит. Власть не должна тратить на подобные цели деньги из российского бюджета, которые идут на здравоохранение.