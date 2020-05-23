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18:03   23 Мая 2020
Происшествия

Поддельный паспорт Гиммлера позволил рассекретить подробности его ареста

Поддельный паспорт Гиммлера позволил рассекретить подробности его ареста

Великобританские специалисты рассекретили поддельные документы рейхсфюрера СС и организатора холокоста.

Генрих Гиммлер пытался бежать, используя поддельные бумаги. Документы позволили установить подробности ареста соратника Гитлера.

Гиммлер при задержании в 1945 году предоставил паспорт под именем Генриха Хизингера. В документе были указаны недействительные данные: другое звание, неверная дата рождения.

Однако британские военные обнаружили на паспорте печать, которую использовали в СС, после чего рейхсфюрера задержали. Поддельный документ Гиммлера передадут в английский военный музей.

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Автор: Борис Нестеров
#документы #история #гиммлер

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