Поддельный паспорт Гиммлера позволил рассекретить подробности его ареста

Великобританские специалисты рассекретили поддельные документы рейхсфюрера СС и организатора холокоста.

Генрих Гиммлер пытался бежать, используя поддельные бумаги. Документы позволили установить подробности ареста соратника Гитлера.

Гиммлер при задержании в 1945 году предоставил паспорт под именем Генриха Хизингера. В документе были указаны недействительные данные: другое звание, неверная дата рождения.

Однако британские военные обнаружили на паспорте печать, которую использовали в СС, после чего рейхсфюрера задержали. Поддельный документ Гиммлера передадут в английский военный музей.