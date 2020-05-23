Президент Украины Владимир Зеленский за год президентств не смог урегулировать ситуацию в Донбассе и не сумел вывести государство из экономического кризиса, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик считает, что глава Украины заслуживает "исключительно отрицательной оценки" за год во главе страны. Он отметил, что никаких значительных результатов по измененной ситуации на Украине не произошло, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медведчук сказал, что в первую очередь это относится к мирному урегулированию в Донбассе, а также к созданию условий для выхода государства из тяжелой экономической ситуации. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса только усугубила обстановку с массовым закрытием десятков тысяч организаций.

С апреля 2014 года на украинской территории продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в государстве.