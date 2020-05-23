Госдеп США готов заплатить $250 тыс за фейковую информацию о смертности в России

Госдеп США пытается найти доказательства высокой смертности от коронавируса в России, чтобы прикрыть свой провал в борьбе с пандемией. Объявлен тендер на поиск "компрометирующей информации", рассказал американист Павел Подлесный.

Одно из подразделений Госдепартамента США объявило тендер на "разоблачение дезинформации здравоохранения России". Победитель, предоставивший доказательства заниженной статистики смертности от COVID-19 в России, получит 250 тысяч долларов, сообщает Nation News.

Ранее американские СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что показатель смертности в РФ якобы выше на 70%, чем официально заявленный. Посольство России в США раскритиковало инициативу Госдепа. По мнению дипломатов, общая угроза должна послужить поводом для сплочения стран, а не нахождения внешних врагов. Сумма для победителя тендера могла бы пойти на нужды пострадавших американцев и предложение доказывает неспособность властей позаботиться о здравоохранении внутри страны.