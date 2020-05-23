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Абрамов: США готовы купить фейковое разоблачение системы здравоохранения РФ

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17:45   23 Мая 2020
Политика

Эрдоган и Трамп обговорили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке

Эрдоган и Трамп обговорили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив различные аспекты двусторонних отношений.

Главы государств обменялись мнениями по ситуациям в Сирии и Ливии, договорившись продолжить тесное политическое и военное сотрудничество с целью восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп и Эрдоган подтвердили солидарность в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что США стараются остаться в регионе любыми способами, чтобы продвигать свои интересы. Активизация террористов — это один из методов американской стороны по объяснению своего присутствия на Ближнем Востоке.

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Автор: Василий Пименов
#сша #турция #эрдоган #трамп #ближний восток

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