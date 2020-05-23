Кадры с места задержания захватчика столичного "Альфа-Банка" появились в Сети

Видеозапись с места захвата "Альфа-Банка" в Москве появилась в Сети. Правоохранители взяли злоумышленника штурмом.

Соответствующими кадрами поделился телеканал "360". Дверь в банк, судя по видео, открыли люди в гражданской форме. Далее двое силовиков забежали в здание кредитной организации. Захватчика взяли штурмом, при спецоперации никто не пострадал.

Правоохранители обнаружили в рюкзаке злоумышленника муляж взрывного устройства. Руководство "Альфа-Банка" назвало инцидента "обычным хулиганством", но, вероятнее всего, злоумышленника будут судить по более серьезной статье.