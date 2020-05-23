Кадры с места задержания захватчика столичного "Альфа-Банка" появились в Сети

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинцевич: развитие технологий обеспечит безопасность России в интернете

Клинцевич: развитие технологий обеспечит безопасность России в интернете

 Депутат Федоров призвал митингующих в период пандемии задуматься о здоровье близких

Депутат Федоров призвал митингующих в период пандемии задуматься о здоровье близких
Абрамов: США готовы купить фейковое разоблачение системы здравоохранения РФ

Абрамов: США готовы купить фейковое разоблачение системы здравоохранения РФ

 Медведчук заявил, что Зеленский заслуживает "исключительно отрицательной оценки"

Медведчук заявил, что Зеленский заслуживает "исключительно отрицательной оценки"
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Клинцевич: развитие технологий обеспечит безопасность России в интернете

Клинцевич: развитие технологий обеспечит безопасность России в интернете

 Депутат Федоров призвал митингующих в период пандемии задуматься о здоровье близких

Депутат Федоров призвал митингующих в период пандемии задуматься о здоровье близких
Абрамов: США готовы купить фейковое разоблачение системы здравоохранения РФ

Абрамов: США готовы купить фейковое разоблачение системы здравоохранения РФ

 Медведчук заявил, что Зеленский заслуживает "исключительно отрицательной оценки"

Медведчук заявил, что Зеленский заслуживает "исключительно отрицательной оценки"
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
17:04   23 Мая 2020
Происшествия

Кадры с места задержания захватчика столичного "Альфа-Банка" появились в Сети

Кадры с места задержания захватчика столичного "Альфа-Банка" появились в Сети

Видеозапись с места захвата "Альфа-Банка" в Москве появилась в Сети. Правоохранители взяли злоумышленника штурмом.

Соответствующими кадрами поделился телеканал "360". Дверь в банк, судя по видео, открыли люди в гражданской форме. Далее двое силовиков забежали в здание кредитной организации. Захватчика взяли штурмом, при спецоперации никто не пострадал.

Правоохранители обнаружили в рюкзаке злоумышленника муляж взрывного устройства. Руководство "Альфа-Банка" назвало инцидента "обычным хулиганством", но, вероятнее всего, злоумышленника будут судить по более серьезной статье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #видео #банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...