Польское издание Interia в своей публикации расписало линию событий выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.

Глава Белого дома Дональд Трамп в пятницу, 22 мая, объявил о выходе Америки из ДОН, отметив, что Российская Федерация якобы "не соблюдает" прописанные документом договоренности. Соответствующие данные предоставило ИноСМИ.

Военно-политический блок Североатлантического альянса встал на сторону Вашингтона. По мнению НАТО, американцы могут вернуться к реализации договора, если получат от России разрешение на полеты в воздушном пространстве над Калининградом и в окрестностях грузинских границ.

Сотрудники внешнеполитического ведомства РФ считают, что вбросы о "нарушении" Российской Федерацией требований документа не соответствуют действительности. Соединенные Штаты не представляют из себя надежного партнера, вследствие чего Россия имеет запасной план на случай подобной ситуации.

Граждане европейского государства прокомментировали публикацию на сайте Interia. Большое количество поляков поддержало РФ и выразило сомнение, что страна действительно не соблюдает соглашение.