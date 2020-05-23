Клинцевич: развитие технологий обеспечит безопасность России в интернете

Развитие собственных технологий поможет России бороться с различного рода фейками и провокациями со стороны Запада, которые появляются в Сети, считает сенатор Франц Клинцевич.

Пандемия коронавируса стала причиной возникновения огромного количества ложной информации о COVID-19, которая постоянно публикуется в Интернете. В связи с этим социальная сеть Twitter приняла решение о применении специального программного обеспечения, которое будет блокировать контент, содержащий неподобающую информацию.

Нововведения соцсети не коснутся России. Данная программа на территории страны не работает, поэтому фейки о коронавирусе, создающие панику среди жителей РФ, будут распространяться в Сети и дальше, сообщает iReactor.

Россия не должна отставать от стран Запада в вопросе технологических разработок, чтобы не остаться позади инноваций, заявил сенатор.

"Если мы упустим технологии, то будем стоять в хвосте прогресса", добавил Клинцевич.

Особое внимание необходимо уделять искусственному интеллекту, который в скором времени может представлять огромную опасность для многих сфер человеческой жизнедеятельности, уверен политик.