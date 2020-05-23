Помощник Трампа заявил, что выход США из ДОН не означает начало холодной войны

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу не означает начало новой холодной войны, заявил помощник американского президента Роберт О'Брайен.

Американский лидер Дональд Трамп накануне объявил о выходе его государства из Договора по открытому небу, объяснив свое решение "несоблюдением" Россией условий соглашения.

О'Брайен также отметил, что очередной выход США из международного договора не повлияет на гражданское авиасообщение.

Россия и США могут начать работу над новым Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, добавил помощник президента.

Он напомнил, что Трамп совместно со своим российским коллегой Владимиром Путиным проделали хорошую работу, направленную на стабилизацию нефтяных рынков, а также обменялись гуманитарной помощью.