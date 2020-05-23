Депутат Федоров призвал митингующих в период пандемии задуматься о здоровье близких

Участники митингов, организованных в период распространения коронавируса, забывают об ответственности за жизнь и здоровье окружающих людей, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Некоторые люди, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, продолжают игнорировать банальные правила безопасности. Например, в Курске был организован несанкционированный митинг предпринимателей. Вместо того чтобы оформить свою жалобу в положенном порядке, они решили подвергнуть опасности не только себя, но и своих близких.

Подобной безответственностью отличились представители КПРФ, которые вышли на митинг в День Победы, несмотря на предупреждения. В результате против участников шествия было возбуждено уголовное дело. Кроме того, другие массовые акции партии привели к тому, что среди ее членов стали появляться заболевшие COVID-19.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью "Слово и Дело" выразил мнение, что любое наказание в таких случаях будет бесполезно, поскольку человека невозможно остановить, если он не дорожит своей жизнью. Он напомнил, что, по статистике, наиболее подвержены коронавирусу те, кто ходит на массовые мероприятия. Необходимо понимать, что, выходя на улицу в период пандемии, человек подвергает опасности не только себя, но и свое окружение. Тогда в силу вступает законодательство о причинении смерти по неосторожности.

"Если будет установлено, что была связь с заболевшими, то да, это семь лет тюрьмы", — обратил внимание политик.

Однако даже такое суровое наказание не останавливает некоторых людей от опрометчивых поступков. Тогда поднимается вопрос о возможном ужесточении наказания за организацию несанкционированных митингов.