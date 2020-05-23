Военный совет командования ВВС Украины решил за 15 лет заменить устаревшие истребители

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
16:34   23 Мая 2020
Армия

Военный совет командования ВВС Украины решил за 15 лет заменить устаревшие истребители

Военный совет командования ВВС Украины решил за 15 лет заменить устаревшие истребители

Украинские ВВС планируют полностью переоснастить новыми боевыми самолетами. План замены устаревшей техники, оставшейся еще с советских времен, рассчитан на 15 лет и содержит три этапа.

Военный совет командования ВВС ВС Украины 15 мая одобрил план переоснащения авиации. Устаревшие истребители планируют заменить новыми до 2035 года.

Первый этап продлится до 2025 года. К тому времени украинские власти проведут тендер на закупку от 6 до 12 новых многоцелевых истребителей. Второй этап - это переход к плановому переоснащению тактической авиации Украины. В это время Украина рассчитывает наладить поставки боевых самолетов, от 8 до 12 единиц в год. В это же время будет отправлена на металлолом устаревшая техника, передает "Военное дело". 

К 2035 году ВВС Украины должны состоять из четырех бригад тактической авиации, вооруженных многоцелевыми истребителями четвертого и последующих поколений, четырех бригад беспилотной разведывательно-ударной авиации, бригады транспортной и специальной авиации и учебной авиационной бригады. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #авиация #ввс украины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...