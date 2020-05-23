Военный совет командования ВВС Украины решил за 15 лет заменить устаревшие истребители

Украинские ВВС планируют полностью переоснастить новыми боевыми самолетами. План замены устаревшей техники, оставшейся еще с советских времен, рассчитан на 15 лет и содержит три этапа.

Военный совет командования ВВС ВС Украины 15 мая одобрил план переоснащения авиации. Устаревшие истребители планируют заменить новыми до 2035 года.

Первый этап продлится до 2025 года. К тому времени украинские власти проведут тендер на закупку от 6 до 12 новых многоцелевых истребителей. Второй этап - это переход к плановому переоснащению тактической авиации Украины. В это время Украина рассчитывает наладить поставки боевых самолетов, от 8 до 12 единиц в год. В это же время будет отправлена на металлолом устаревшая техника, передает "Военное дело".

К 2035 году ВВС Украины должны состоять из четырех бригад тактической авиации, вооруженных многоцелевыми истребителями четвертого и последующих поколений, четырех бригад беспилотной разведывательно-ударной авиации, бригады транспортной и специальной авиации и учебной авиационной бригады.