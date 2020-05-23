Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

На сегодняшний день единственной страной, у которой на боевом дежурстве стоит гиперзвуковое оружие, является Россия. Речь идет о ракетах «Кинжал», которыми уже оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К, и комплексе «Авангард» с управляемым боевым блоком. На завершающей стадии находится и разработка гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую получат корабли ВМФ РФ.

Другие страны также не стоят на месте. В августе 2019 года об успешных испытаниях гиперзвукового аппарата Xingkong-2, способного развивать скорость до 6 Махов, сообщил Китай. В Соединенных Штатах на разработку такого вооружения вкладывают миллиарды долларов. Так, военный бюджет текущего года предполагает выделение 2,6 млрд на реализацию этой программы, а в 2021-м эта сумма увеличена на 600 млн. Германия, Франция и Япония также заявляют о своих планах работать в этой области.

Рано или поздно гиперзвуковое оружие все равно появится за рубежом. И в такой ситуации на первый план будут выходить радиолокационные станции, способные отслеживать подобные ракеты. У России такая РЛС уже есть – 59Н6-ТЕ. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT заявил, что спрос на станцию будет не только со стороны традиционных покупателей российской военной техники, но и среди других стран. При этом наибольшую эффективность РЛС продемонстрирует, если будет работать в связке с отечественным зенитным ракетным комплексом.

«Если иметь полностью автоматизированный комплекс, автоматизированную систему управления, плюс современные ЗРК, те же С-400, то можно в автоматизированном режиме поражать гиперзвуковые цели. Человек будет только контролировать происходящее», – подчеркнул специалист.

Потенциальными покупателями 59Н6-ТЕ могут выступить Китай, Индия, Египет, Алжир, Иран, Вьетнам и многие другие державы. Россия по праву считается лидером в создании систем ПВО, а потому новейшая РЛС имеет отличные шансы на мировой успех, резюмировал Кнутов.

В скором времени в РФ на боевое дежурство должен будет заступить ЗРК С-500 «Прометей». По мнению военного эксперта Виктора Баранца, этот комплекс способен стать «костью в горле» для любого противника.