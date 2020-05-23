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Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

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16:28   23 Мая 2020
Экономика

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Правительство РФ выделило 25 миллиардов рублей на развитие российского автопрома, пострадавшего от экономических последствий пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Власти также выделили пять миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи и семь — на субсидирование кредитования.

Льготный лизинг, включая государственную программу "Доступная аренда", получит восемь с половиной миллиардов рублей. Еще четыре с половиной миллиарда направят на субсидии по займам на приобретение транспорта для государственных целей.

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Автор: Илья Романович
#автопром #правительство рф #COVID-19

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