Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Правительство РФ выделило 25 миллиардов рублей на развитие российского автопрома, пострадавшего от экономических последствий пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Власти также выделили пять миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи и семь — на субсидирование кредитования.

Льготный лизинг, включая государственную программу "Доступная аренда", получит восемь с половиной миллиардов рублей. Еще четыре с половиной миллиарда направят на субсидии по займам на приобретение транспорта для государственных целей.