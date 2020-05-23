США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

Запад использует любую возможность, чтобы вести информационную войну против России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Посольство РФ в США заявило, что грант Государственного департамента Соединенных Штатов в 250 тыс. долларов, предназначенный на "разоблачение российских фейков в сфере здравоохранения", показывает желание американцев вести "деструктивную работу", вместо того чтобы совместно бороться с коронавирусом. Джабаров прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспондентам ФАН.

Парламентарий отметил, что США пытаются переложить существующие проблемы "с больной головы на здоровую", прикрывая свои неудачи в противодействии коронавирусу. Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших COVID-19. Распространяя недостоверную информацию о других странах, США отвлекают своих граждан от катастрофической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса.

Сенатор считает, что, обвиняя постоянно Россию в якобы сокрытии достоверных данных о COVID-19, Америка продолжает информационную войну против РФ. Джабаров заключил, что США не нравится, когда Россия отстаивает свою точку зрения и проводит свою международную политику. Поэтому они и распространяют дезинформацию то о Правительстве РФ, то о россиянах.