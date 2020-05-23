Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
16:26   23 Мая 2020
Общество

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

Запад использует любую возможность, чтобы вести информационную войну против России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Посольство РФ в США заявило, что грант Государственного департамента Соединенных Штатов в 250 тыс. долларов, предназначенный на "разоблачение российских фейков в сфере здравоохранения", показывает желание американцев вести "деструктивную работу", вместо того чтобы совместно бороться с коронавирусом. Джабаров прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспондентам ФАН.

Парламентарий отметил, что США пытаются переложить существующие проблемы "с больной головы на здоровую", прикрывая свои неудачи в противодействии коронавирусу. Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших COVID-19. Распространяя недостоверную информацию о других странах, США отвлекают своих граждан от катастрофической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса.

Сенатор считает, что, обвиняя постоянно Россию в якобы сокрытии достоверных данных о COVID-19, Америка продолжает информационную войну против РФ. Джабаров заключил, что США не нравится, когда Россия отстаивает свою точку зрения и проводит свою международную политику. Поэтому они и распространяют дезинформацию то о Правительстве РФ, то о россиянах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...