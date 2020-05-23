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 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
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16:18   23 Мая 2020
Экономика

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Кабмин РФ проработает вопрос о реализации специальных тарифов "Транснефти" и РЖД при транспортировке топлива в период действия соглашения ОПЕК+, согласно поручению президента РФ Владимира Путина.

Руководство РЖД уже установило скидки на перевозку нефти в цистернах по некоторым маршрутам внутри страны. Новые цены будут действовать с 1 июня. Остальные варианты льготных тарифов на транспортировку сырья рассмотрит Правительство РФ в ближайшее время. 

Нефть подешевела после распада сделки ОПЕК+ в марте. Снижение спроса на природный ресурс на фоне пандемии коронавируса усугубило обстановку на рынке. Страны столкнулись с угрозой возникновения недостатка нефтехранилищ. Новые договоренности по сокращению нефтедобычи мировыми лидерами по производству топлива должны запустить механизмы стабилизации цен на черное золото.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #нефть

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