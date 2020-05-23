Демократы потребовали от Трампа разъяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Требование разъяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию предъявили главе США сторонники Демократической партии, а также главы комитетов Палаты представителей США, сообщает The Hill, ссылаясь на письмо дипломатов.

Издание сообщает, что демократы выразили обеспокоенность "политическим реверансом". Так они назвали решение хозяина Белого дома об оказании помощи российской стороне в то время как США из-за эпидемии COVID-19 находятся в не менее критическом положении, пишет РИА Новости.

8 мая состоялись телефонные переговоры между главой США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент предложил Путину оказать помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией, поставив аппараты ИВЛ. Первая партия прибыла в Москву 21 мая. Отправка следующей партии должна осуществиться уже 26 мая.