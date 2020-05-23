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16:05   23 Мая 2020
Общество

Подписчики заинтересовались доходами Навального после поста о желании съездить на отдых

Подписчики заинтересовались доходами Навального после поста о желании съездить на отдых

Блогер Алексей Навальный рассказал подписчикам в Instagram, как он и его супруга соскучились по путешествиям. Комментаторы на странице блогера задались вопросом, на какие деньги Навальный хочет отдыхать в период пандемии коронавируса.

Глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) давно прославился своими дорогостоящими отпусками с семьей на фешенебельных курортах. По словам Навального, фонд существует исключительно на пожертвования россиян, а годовые отчеты о доходах и расходах организации можно найти в свободном доступе в интернете. Однако нестыковки в десятки млн рублей вызывают у россиян недоверие.

"Откуда деньги на путешествия, Алексей?" — задаются ожидаемым вопросом подписчики блогера.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов ранее в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что в фонде могут существовать "черный" и "белый" бюджеты. По мнению бывшего сотрудника ФБК, часть денег не отображается в отчетах, на них блогер и позволяет себе роскошные путешествия и "модные луки", сообщает издание Nation News.

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Автор: Руслан Неглинный
#навальный #путешествия #фбк

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