Политологи считают, что Памфилова останется главой ЦИК до голосования по Конституции

Слухи о замене Эллы Памфиловой на посту главы ЦИК Владимиром Плигиным появились в конце недели.

Сам экс-депутат ситуацию комментировать не стал, но явно не опроверг, что дало повод СМИ и экспертам обсуждать потенциальную кадровую перестановку в преддверии голосования по поправкам в Конституцию и осенними выборами.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов и политический психолог Петр Бычков в разговоре с ИА ПС сошлись во мнении о нецелесообразности подобного шага сейчас. При этом эксперты не исключают точечных кадровых перестановок к осени.

Памфилова сталкивалась с серьезными трудностями на своем посту, заметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

«У нас ведь до сих пор считается, что выборы выиграл не тот, кто набрал наибольшее количество голосов, а тот, кто их считал. К деятельности ЦИК было всегда было приковано внимание. Как она не пыталась сделать эту должность технократический, это оказалось невозможно. Это политическая должность. Ей удавалась своим авторитетом снизить градус истерии, которым сопровождались выборы в 2010-х.», — говорит Данилов.

Политолог не исключает, что подобные слухи всего лишь попытка надавить на чиновницу из-за некоторых разногласий во власти по поводу голосования о поправках. Тем не менее речь не идет об отставке реальной.

«Вряд ли руководство страны на это пойдет. После голосования какие-то точечные перемещения и изменения в нашей политической системе возможны», — прогнозирует Данилов.

С коллегой согласен Петр Бычков.

«Никто не верит, что перед Конституцией будут какие-то перестановки Если бы хотели назначить, назначили бы раньше. За месяц- полтора до голосования никто не будет этого делать», — говорит Бычков и соглашается также и с тем, что вероятнее всего имеет место обычный информационный вброс.

Вместе с тем, окажись информация настоящей, ситуация рисуется следующая. Плигин, возглавлявший комитет Госдумы конституционному законодательству с 2003 по 2016 год, близок с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Они вместе учились на юридическом факультете СПбГУ.

«Он - человек Козака. Памфилова же считается человеком Володина. Могу предложить, что Володин хочет снять «своего» человека перед выборами и спасти от расстрельных результатов выборов в Госудму. Но для чего сейчас такие вбросы — я сказать не могу», — отметил Бычков.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов не стал давать корреспонденту «Политики Сегодня» каких-либо прогнозов. По его словам, российская политика не живет по обычным законам. К сообщениям СМИ политолог относится скептически.