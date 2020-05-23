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Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
15:39   23 Мая 2020
Политика

Free News рассказало о шансах "Академика Черского" возвести "Северный поток — 2"

Free News рассказало о шансах "Академика Черского" возвести "Северный поток — 2"

Российскому трубоукладчику "Академик Черский" потребуется 3–4 месяца, чтобы достроить газопровод "Северный поток — 2", сообщили журналисты американского Free News.

Ранее судно достигло своего пункта назначения, на что ему понадобилось около трех месяцев. Трубоукладчик находится в гавани немецкого города Засниц, рядом с которым располагается основной логистический центр нового российского трубопровода. Как оказалось, все готово для завершения строительства "Северного потока — 2", но оно откладывается. "ПолитРоссия" представляет перевод этого материала. 

Эксперты сомневаются в том, что пройдет быстрое включение трубоукладчика в работу на фоне американских санкций, под которые попадают партнеры "Газпрома", задействованные в строительстве "Северного потока — 2". Аналитики уверены, что фактическое начало работ начнется не раньше июня.

"Корабль, учитывая его скорость укладки труб, может завершить все работы над проектом за 3–4 месяца", — констатируют авторы Free News.

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Автор: Ирина Большунова

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