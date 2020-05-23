Free News рассказало о шансах "Академика Черского" возвести "Северный поток — 2"

Российскому трубоукладчику "Академик Черский" потребуется 3–4 месяца, чтобы достроить газопровод "Северный поток — 2", сообщили журналисты американского Free News.

Ранее судно достигло своего пункта назначения, на что ему понадобилось около трех месяцев. Трубоукладчик находится в гавани немецкого города Засниц, рядом с которым располагается основной логистический центр нового российского трубопровода. Как оказалось, все готово для завершения строительства "Северного потока — 2", но оно откладывается. "ПолитРоссия" представляет перевод этого материала.

Эксперты сомневаются в том, что пройдет быстрое включение трубоукладчика в работу на фоне американских санкций, под которые попадают партнеры "Газпрома", задействованные в строительстве "Северного потока — 2". Аналитики уверены, что фактическое начало работ начнется не раньше июня.