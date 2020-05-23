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15:43   23 Мая 2020
Россия

Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35

Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 22 мая с рабочим визитом посетил Прикамье. Главной целью поездки министра было посещение «ОДК-Пермские моторы» с осмотром производственных площадей и проведением совещания с авиастроителями. В частности, во время беседы Мантурова с сотрудниками предприятия стороны пришли к стратегическому решению – на территории завода приступят к строительству испытательного комплекса. Одним из первых силовых агрегатов, который будет на нем протестирован, станет перспективный авиадвигатель ПД-35.

Разработкой этой силовой установки, способной развивать тягу 35 тонн, с 2016 года занимаются специалисты «ОДК-Авиадвигатель». «Пермские моторы» выступают в качестве головного производителя. Ожидается, что уже в 2023 году предприятие сможет представить первый прототип. Окончательное завершение проекта запланировано на 2025 год. Еще три года спустя должно быть запущено серийное производство этого супердвигателя. Как предполагают авиастроители, ПД-35 будет устанавливаться на Ил-96-400М и совместный российско-китайский пассажирский самолет CR929.

Стоимость строительства испытательной базы, к проектированию которой приступят до конца текущего года, оценивается в 26 млрд рублей. Предполагается, что она будет включать в себя восемь стендов. Первые три введут в эксплуатацию уже в 2022 году. Речь идет о стендах для испытания камеры сгорания, компрессоров и газогенераторов. При этом инфраструктура базы будет обладать потенциалом для проведения испытаний двигателей с тягой в 50 тонн.

 «Это будет самый современный в Европе испытательный центр авиадвигателей», – сообщил Мантуров.

Ранее поступала информация о том, что появление ПД-35 будет синхронизировано с выходом на рынок авиалайнера CR929.

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Автор: Олег Королев
#пд-35 #пермские моторы #испытательный центр

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