Американские компании снижают объем добычи нефти

Нефтедобывающие фирмы снижают на 2,3 млн баррелей в сутки производство сырья. Общий объем добычи США снижен на 20%, сообщает Financial Times.

Отмечается, что уровень добычи снижен относительного пикового объема в марте, который составил 13,24 млн баррелей. Согласно ОПЕК+, снижение нефтедобычи соответствуют норме России и Саудовской Аравии.

Сделка ОПЕК+ была принята между крупнейшими мировыми экспортерами нефти с целью снизить объемы производства в апреле текущего года. Первый этап предполагает сокращение производства на 9,7 млн баррелей. Россия и Саудовская Аравия согласовали взять на себя 2,5 млн – половину общего количества.

Весной этого года цена нефти марки Brent упала до максимального уровня за последние 20 лет.