Силовики штурмом взяли захватчика московского банка

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19

США ведет инфовойну против РФ, прикрывая собственные неудачи в борьбе с COVID-19
Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

Российский автопром получит от правительства 25 млрд рублей в качестве поддержки

 Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+

Правительство разработает льготные тарифы на транспортировку нефти в рамках ОПЕК+
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
15:26   23 Мая 2020
Происшествия

Силовики штурмом взяли захватчика московского банка

Силовики штурмом взяли захватчика московского банка

Правоохранители задержали захватчика, который взял в заложники людей в офисе "Альфа-банка" в Москве.

Силовики взяли штурмом отделение московского банка на Земляном Валу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пострадавших не было. Мужчину отправят на экспертизу, по предварительным данным, он был в неадекватном состоянии.

Захватчик удерживал в заложниках одного человека. Он требовал привести в банк певицу Ольгу Бузову. Он утверждал, что она у него что-то украла.Следователи работают на месте происшествия.

Мужчина захватил банк 23 мая. Он имел при себе муляж взрывного устройства. Шесть заложников находилось в здании, пять из них были выведены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #заложники #захватчик #альфа-банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...