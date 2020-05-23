Силовики штурмом взяли захватчика московского банка

Правоохранители задержали захватчика, который взял в заложники людей в офисе "Альфа-банка" в Москве.

Силовики взяли штурмом отделение московского банка на Земляном Валу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пострадавших не было. Мужчину отправят на экспертизу, по предварительным данным, он был в неадекватном состоянии.

Захватчик удерживал в заложниках одного человека. Он требовал привести в банк певицу Ольгу Бузову. Он утверждал, что она у него что-то украла.Следователи работают на месте происшествия.

Мужчина захватил банк 23 мая. Он имел при себе муляж взрывного устройства. Шесть заложников находилось в здании, пять из них были выведены.