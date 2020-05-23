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15:23   23 Мая 2020
Общество

Путин продлил эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках

Путин продлил эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках

Закон, продлевающий в 2020 году действие эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, подписал президент России Владимир Путин.

Граждане, которые во время дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, депутатов законодательных собраний и высших должностных лиц субъектов РФ 13 сентября окажутся за пределами своего избирательного округа, смогут проголосовать на участках, оснащенных специальными техническими средствами.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг, МФЦ либо — в установленных Центризбиркомом случаях — через территориальные и участковые комиссии. Перечень цифровых участков будет утвержден решением ЦИК на основании предложений избиркомов. Впервые такой формат был опробован 8 сентября прошлого года на 30 избирательных участках в Москве. Там могли проголосовать избиратели из 20 регионов.

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Автор: Яна Либерман
#путин #выборы #голосование

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