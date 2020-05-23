Военный эксперт Александров считает, что НАТО не сумеет обойти Россию в Арктике

Число учений НАТО в Арктике за последние пять лет возросло в два раза. Однако Минобороны РФ и глава ведомства Сергей Шойгу смогут защитить интересы РФ в арктическом регионе, считает военный эксперт Михаил Александров.

Арктика является крайне важным регионом в глобальном стратегическом противостоянии России и США, считает эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Эксперт в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что у России в Арктике довольно сильные позиции за счет наличия военных баз на островах, а также системы противолодочной обороны, мощного флота и ледоколов.

Американцам этому противопоставить нечего, так как авианосным группам в Арктике нечего делать из-за сложных погодных условий. Штормы, туманы и айсберги могут серьезно повредить авианосцы. Зимой же большая часть акватории покрывается льдом, поэтому корабли НАТО вообще не смогут там находиться. Американцы в Арктике имеют возможность выставить только эсминцы, но России есть чем на это ответить. Преимущество РФ достигается за счет субмарин.