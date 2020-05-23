Уголовное дело завели против двух россиян по статье о реабилитации нацизма

Жители Перми и Казани выложили фото с изображением немецкого диктатора Адольфа Гитлера и перешедшего на сторону гитлеровской Германии политика Андрея Власова на сайте "Бессмертного полка онлайн" ко Дню Победы.

Действия Мухаммеда Эль-Айюби и Даниила Шестакова СК РФ расценил как неуважение к увековечиванию памяти Победы над фашистской Германией. За преступление, установленное приговором Нюрнбергского военного трибунала, задержанных россиян ожидает уголовная ответственность, сообщается на сайте российского ведомства.

Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса в мире. Организаторы конкурса сообщили о множественных попытках кибератак, в ходе которых злоумышленники пытались опубликовать на сайте акции изображения с представителями фашистского режима. СК РФ продолжает устанавливать личности злоумышленников.