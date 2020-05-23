ПНС попыталось оправдать вмешательство Турции фабрикацией видео об "убитом россиянине"

Боевики группировки RADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, распространяют очередной фейк, якобы доказывающий, что на территории североафриканского государства присутствуют бойцы ЧВК "Вагнера".

Группировка RADA официально входит в состав "Сил защиты Триполи" - одной из структур "МВД" террористического ПНС Ливии. На самом деле боевики действуют независимо от главаря ПНС Файеза Сарраджа и его приспешников, о чем упоминал и глава триполианского "МВД" Фатхи Башага. Боевики RADA промышляют похищениями людей с целью получения выкупа, работорговлей, контрабандой и терроризмом, пишет Федеральное агентство новостей.

Чтобы оправдать присутствие турков и активное вмешательство Анкары в ситуацию в Ливии в нарушение всех международных норм, боевики RADA распространяют новый фейк о "российском присутствии" в Ливии. В Сети появилась видеозапись, в которой фигурирует "русский боец". Ролик был опубликован сразу после пресс-конференции официального спикера Ливийской национальной армии Ахмада Мисмари, рассказавшего о нарушениях Турцией оружейного эмбарго ООН в Ливии.

Стоит отметить, что Турция поставляет боевикам ПНС оружие, военную технику, боеприпасы, а также перебрасывает в Триполи сирийских наемников, которые воюют на стороне боевиков Сарраджа. Чтобы оправдать действия своих покровителей, ПНС усердно ищут "русский след" в Ливии. Однако видеозапись, предоставленная террористами RADA, вряд ли может служить доказательством, тем более, что происходящее на видео вызывает массу вопросов.

Ни одного документа, удостоверяющего личность убитого якобы "русского бойца" или доказывающего его связь с Россией, не приводится. Якобы обнаруженные в карманах неизвестного рубли - не паспорт, глава RADA Абд аль-Рауф Карра мог присвоить деньги, ограбив заключенных в разное время в тюрьме "Митига" четырех российских граждан.

Вызывает вопросы и одежда фигурирующего на видео мужчины: форма на бойце подозрительно новая, без следов поношенности, каска - тоже новенькая - надета задом наперед. Черные высокие ботинки тоже без следов эксплуатации, да и слишком неудобны, чтобы носить их в жарком климате ливийской пустыни. Кроме того, они тоже выглядят так, словно только что куплены в магазине.