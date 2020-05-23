Взрыв произошел возле офиса Виктора Медведчука в Киеве

Взрыв случился недалеко от офиса главы украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве. Очевидцы сообщают, что перед хлопком они слышали националистические лозунги.

Об этом сообщает Телеграм-канал украинского журналиста Андрея Павловского PavlovskyNews. Он сообщает, со ссылкой на прохожих и очевидцев, что взрыву предшествовали крики националистов. По его сообщению, полиция задержала двоих активистов, еще двое успели убежать.