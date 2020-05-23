Карнаухов рассказал, на кого ориентировались в США при "создании" Навального

Глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексей Навальный в РФ пытался действовать по примеру американского юриста Ральфа Нейдера. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов рассказал, почему у блогера это не получилось.

Нейдер стал известным в США благодаря борьбе за интересы потребителей. Он доказал, что автомобили Corvair компании "Дженерал Моторс" недостаточно безопасны и стали причиной смерти 40 тыс. американских водителей. Юрист выиграл дело, получил от компании 430 млн долларов и стал известным в Соединенных Штатах защитником прав потребителей, передает издание Nation News.

Навальный в России, идя по аналогичному пути, попытался сделать себе имя борца с коррупцией, однако, в отличие от Нейдера, блогер не пишет книги и не предлагает решений проблем, с которыми якобы борется. Глава ФБК регулярно критикует российскую власть и режим правления в стране, при этом не предлагает программ, которые могли бы что-то изменить. По мнению Карнаухова, который хорошо знаком с блогером еще со времен скандального "Кировлеса", ведущий праздный образ жизни Навальный оказался далек от российского народа из-за фешенебельных курортов, учебы дочери за границей и других дорогостоящих развлечений.