Путин получит подробный анализ подготовленного правительством антикризисного плана

Антикризисный план, представленный правительством, будет проверен Агентством стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Накануне прошло совещание, в котором приняли участие главы объединений Торгово-промышленной палаты РФ, "Опоры России", "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей, а также АСИ. Целью собрания была подготовка ежегодного доклада Титова для президента РФ. Российскому бизнесу необходимо доносить до правительства свою точку зрения по преодолению последствий пандемии, заявил председатель РСПП Александр Шохин.

Объединения предпринимателей неоднократно предлагали свою оценку ситуации с коронавирусом и предложения выхода из кризиса. В скором времени они ознакомятся с планом кабмина по восстановлению экономики и предложат свои изменения для него, добавил Шокин.