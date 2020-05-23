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14:42   23 Мая 2020
Политика

Правительство РФ выделит 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам

Правительство РФ выделит 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 11,5 миллиарда рублей на страховые выплаты врачам, сообщила пресс-служба правительства.

Около 20 тысяч выплат будет произведено до конца года согласно этому распоряжению. Средства собираются выделить из Резервного фонда правительства. Они обеспечат страховую гарантию медицинским работникам, у которых выявили коронавирус.

Кабинет министров РФ ранее уже определил перечень заболеваний и осложнений, возникших при развитии инфекции, в случае которых медик может рассчитывать на единовременную страховую выплату. Помимо социальных гарантий врачи также получают федеральные выплаты, которые не зависят от часов или смен. Доплата производится за риск, которому медперсонал подвергает свое здоровье, работая с пациентами с COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#врачи #страхование #выплаты #мишустин #коронавирус

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