Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов  

Эксперты считают, что США настроены на захват захват космических ресурсов, а не их на совместное использование. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

NASA заявило, что намерено вернуться на Луну с подачи лидера США Дональда Трампа. Американское космическое агентство утверждает, что речь идет о долговременном присутствии на другой планете. При этом некоторую роль должно сыграть и международное партнерство, отмечает Der Spiegel.

Издание приводит ключевые положения американской лунной программы «Артемида». Речь идет об оказании помощи при проблемах, о разработке ресурсов на Луне, о создании так называемых зон безопасности вокруг будущих баз США. Другие государства не должны вести в этих зонах никакой деятельности.

«Предложенные принципы не должны вызвать отторжения ни у одной ответственной космической нации. Благодаря «Артемиде» мы надеемся, что будущее будет выглядеть скорее, как в фильме «Звездный путь», а не как в «Звездных войнах», — заявил вице-шеф НАСА по международным связям Майк Голд.

При этом США являются участником международного Договора о космическом пространстве от 1967 года. В нем говорится, в частности, что Луна и другие небесные тела не могут быть присвоены ни одному государству, на них также не распространяются заявления о суверенитете. Кроме того, он обязывает страны использовать космос в мирных целях, запрещает размещать там оружие массового поражения.

Как говорят в НАСА, программа «Артемида» воплощает договор в жизнь. Однако эксперты с этим не совсем согласны.

По словам специалиста по международному праву, руководителя Института воздушного, космического и кибернетического права при Университете Кельна Штефана Хобе, предложенный США космический договор недостаточно чётко определяет правовую ситуацию в некоторых пунктах.

Непонятно, могут ли частные лица пользоваться богатствами космоса для извлечения прибыли, например, при разработках породы на Луне. По мнениею США — могут. Полезные ископаемые можно добывать, даже если формально они не принадлежат разработчику, так же как можно ловить рыбу, не претендуя на владение всем океаном, считаю американцы.

«Мы не будем ждать заключения договора, соответствующего нашим национальным интересам. Мы верим, что можем полететь на Луну и там пользоваться ресурсами, — заявил эксперт в области астронавтики Кристофер Джонсон из Secure World Foundation.

Время покажет, насколько международной станет программа «Артемида», резюмирует издание. Однако со стороны России уже прозвучала критика данного проекта.