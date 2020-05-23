Полиция проверяет звонок о захвате заложников в отделении московского банка

Столичная полиция проверяет звонок о захвате заложников в одном из отделений банка в Москве, пишут СМИ.

Инцидент произошел в одном из отделений "Альфа-Банка". Telegram-канал Mash передает, что в здании могут находиться пять человек и захватчик. Звонок правоохранителям совершила одна из сотрудниц учреждения, которая рассказала, что преступник угрожал взорвать офис. На место едут все экстренные службы столицы, сообщает РИА Новости.