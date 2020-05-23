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14:23   23 Мая 2020
Происшествия

Полиция проверяет звонок о захвате заложников в отделении московского банка

Полиция проверяет звонок о захвате заложников в отделении московского банка

Столичная полиция проверяет звонок о захвате заложников в одном из отделений банка в Москве, пишут СМИ.

Инцидент произошел в одном из отделений "Альфа-Банка". Telegram-канал Mash передает, что в здании могут находиться пять человек и захватчик. Звонок правоохранителям совершила одна из сотрудниц учреждения, которая рассказала, что преступник угрожал взорвать офис. На место едут все экстренные службы столицы, сообщает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #полиция #захват заложников

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