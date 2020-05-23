Путин подписал запрет баллотироваться в депутаты судимым за преступления средней тяжести

Запрет баллотироваться в депутаты судимым за преступления средней тяжести подписал президент РФ Владимир Путин.

Мера коснется тех граждан, кто ранее был осужден за преступления средней тяжести: мошенничество, совершенное по предварительному сговору; склонение к употреблению наркотических веществ; убийство новорожденных; многочисленное нарушение закона о митингах.

Всего в перечень вошло 55 преступлений средней тяжести. Запрет заденет тех, кто на день голосования имеет неясную и непогашенную судимость за обозначенные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.