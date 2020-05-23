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14:06   23 Мая 2020
Политика

Путин подписал запрет баллотироваться в депутаты судимым за преступления средней тяжести

Путин подписал запрет баллотироваться в депутаты судимым за преступления средней тяжести

Запрет баллотироваться в депутаты судимым за преступления средней тяжести подписал президент РФ Владимир Путин.

Мера коснется тех граждан, кто ранее был осужден за преступления средней тяжести: мошенничество, совершенное по предварительному сговору; склонение к употреблению наркотических веществ; убийство новорожденных; многочисленное нарушение закона о митингах.

Всего в перечень вошло 55 преступлений средней тяжести. Запрет заденет тех, кто на день голосования имеет неясную и непогашенную судимость за обозначенные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #голосование

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