Навального уличили в трате денег ФБК на оплату учебы дочери в США

Автор Telegram-канала @kononenkome опубликовал новый пост, в котором делится размышлениями по поводу источника финансирования учебы дочери Алексея Навального Дарьи в США.

Как пишет автор поста, что Навальный платит за обучение своей дочери в Стэнфорде четыре тысячи долларов в месяц. Его удивляет тот факт, что у блогера хватает средств для этого, ведь ни он сам, ни его супруга нигде не работают.

"Все, что есть у Навального, — это ФБК, но это некоммерческая организация. Зарплата Навального в ФБК не может быть такой, чтобы он платил с нее четыре тысячи долларов в месяц. Значит деньги берутся из пожертвований, которые делают люди. Но они жертвуют ему на борьбу, но не на обучение его дочери в американском университете", - рассуждает журналист.

Еще один интересный факт: Дарья должна была покинуть Стенфордский университет до 30 марта в связи с коронавирусом, однако она этого не сделала. На проживание дочери в Штатах Навальный заплатил еще не менее 8 тыс. долларов, то есть 560 тыс.рублей.

Согласно информации из открытых источников, Алексей Навальный в 2010 году проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows, пишет Федеральное агентство новостей. Блогера приняли на эту программу по рекомендации известных либералов Гарри Каспарова, Евгении Альбац и Сергея Гуриева. Получается, что Навальный сам прошел программу подготовки оппозиционеров, а его дочь, видимо, продолжает семейную традицию.