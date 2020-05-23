 Ради сиюминутной выгоды Трамп ставит мир на грань ядерной войны

Происходящее в Соединенных Штатах поначалу вызывает недоумение. Ведь мир в условиях общей угрозы, мирового кризиса и пандемии коронавируса должен был бы объединять усилия. По логике американцев, под руководством США — ведь именно они живут под девизом Pax Americana, сводящемся к простой максиме: «Чего хочет Америка, того хочет бог».

В реальности все происходит с точностью до наоборот. До коронавирусного морового поветрия и дефицита туалетной бумаги Западный мир демонстрировал единство взглядов и безоговорочно признавал право янки руководить собой. Но вот прошло всего два с небольшим месяца, и картина разительно изменилась. Что интересно, ничего неожиданного не произошло. Много сотен лет назад суть настоящего отношения европейцев (а теперь и американцев) к жизни кратко изложил великий Александр Дюма-отец в «Трех мушкетерах»: «Бог за всех — и каждый за себя».

Это уже советские переводчики в русской версии книги видоизменили девиз на более близкий к русским ценностям на «Один за всех — и все за одного». Как оказалось, со времен Дюма ничего не изменилось — эгоистический индивидуализм заложен в фундамент тех отношений, на которых построено столь любимое нашими либералами западное общество.

При этом характерно, что эгоизм с годами начал принимать гротескные формы и выродился в удовлетворение сиюминутных потребностей даже не государства, а отдельных политических группировок и даже политиков. Обвинения, ранее справедливые для тех же украинских временщиков, разрушающих собственную страну ради возможности несколько месяцев безнаказанно пограбить остатки советского наследия, сегодня характерны для тех же американских политиков.

Демократическая партия США, наплевав не то что на благополучие — на жизнь граждан, старательно нагнетала коронавирусную истерию, а губернатор штата, равно как и мэр Нью-Йорка, отказывались выполнять распоряжения президента. Да что там говорить — демонстративное разворачивание госпиталя в Центральном парке и передвижных моргов на Манхэттене служило исключительно сознательному нагнетанию истерии и демонстрации неспособности Трампа справиться с бедой, а вовсе не спасению людей — такого количества больных физически не было, а количество умерших даже на пике не превышало показатели смертности от сезонного гриппа 2017-18 годов, когда умерло 80 тысяч американцев.

Впрочем, и сам Дональд Трамп в своей политике руководствуется единственной причиной — любой ценой переизбраться на второй срок. А так как ответственность и за 36 миллионов безработных, и за крах сланцевой индустрии, и за 100 тысяч жертв коронавируса возложена именно на него, приходиться использовать тот же набор, что и обученные в Штатах украинские политиканы. Прежде всего нужен внешний враг. Очевидно, одного Китая оказалось мало и сегодня американского избирателя снова пугают «этими страшными и ужасными русскими».

В дополнение к выходу из договора о ракетах малой и средней дальности, США разрывают договор об открытом небе. Под совершенно бредовым предлогом — мол, русские использовали авиацию за шпионажем над перемещениями Трампа между Белым домом и гольф-клубом. Что, во-первых, нарушением не является, так как президент США еще и Верховный Главнокомандующий, а самолеты ДОН как раз и предназначены для контроля над армиями не такого уж и условного противника, а, во-вторых, их невозможно использовать в указанных целях по той простой причине, что о маршруты полетов загодя утверждаются самими американцами и развести по времени перемещения президента и полеты самолетов не представляет труда.

Как видим, абсурдность обвинений очевидна и свидетельствует лишь о том, что американский избиратель достаточно необразован, чтобы съесть подобную халтуру. Поэтому не удивительно, что и остальные шаги администрации Трампа столь же примитивны. К примеру, внешнеполитическое ведомство США (Гос. департамент) предлагает грант в 250 тысяч долларов тем, кто лучше всех расскажет сказку на заданную тему. А именно: «Российские и советские пропагандистские кампании в области здравоохранения».

Советский Союз здесь упомянут не случайно. Во-первых для большинства янки это безусловная «империя зла» и Россия априори становится таким же злом. А во-вторых, СССР уже 30 лет как канул в Лету и среднестатистический американец поверит в любую чушь о нем. Не напишут же в докладе, что в СССР боролись с эпидемиями в сотни раз эффективнее, чем сегодня США с пандемией, а наследие Советского здравоохранения таково, что даже его остатки сегодня позволяют России иметь показатели летальности среди заболевших в 7,5 раз ниже среднемировых и в 14 раз меньшие, чем в той же Великобритании. Но только этим политика Трампа не ограничивается. Как сообщила The Washington Post, в прошедшую пятницу высшие чиновники силовых ведомств Трампа обсуждали возможность проведения до выборов ядерных испытаний малой мощности. При этом односторонний выход США еще и из моратория на испытания ядерного оружия будет объяснен бездоказательными обвинениями России и Китая в тайном проведении подобных испытаний.

Если к этому прибавить слова посла США в Польше о том, что у границ России в этой стране могут разместить американские ракеты с ядерными боеголовками, то становится откровенно страшно от такой политики ядерной державы. Сегодня ради попытки победить в президентской гонке Трамп готов возобновить испытания ядерного оружия, а на что будет готов следующий подобный претендент? На маленькую победоносную ядерную войну «но в очень ограниченных масштабах»? К сожалению, даже подобного развития событий в ближайшем будущем исключать нельзя. США теряют своё монопольное положение самого сильного наглого государства планеты, а тенденции развития и методы решения возникающих проблем уже очевидны.

В этих условиях остается только держаться как можно дальше и от «западных ценностей», и от подобного образа мыслей и действий — нам и одних Соединенных Штатов много. А главное, помнить слова императора Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».

К счастью, у современной России друзей вдвое больше — есть еще наши воздушно-космические силы и ядерное оружие.

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