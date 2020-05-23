NI назвал российский экраноплан "Чайка-2" возрождением "Каспийского монстра"

Многоцелевой экраноплан "Чайка-2", который в настоящее время разрабатывается в России, может стать настоящим "убийцей авианосцев". Такое мнение в статье для The National Interest выразил журналист Калеб Ларсон.

По словам эксперта, разработка экраноплана, который предназначается для перевозки пассажиров и грузов, ведется в Центральном конструкторском бюро им. Алексеева в Нижнем Новгороде. Ларсон назвал это "возрождением Каспийского монстра".

В статье для NI говорится о том, что экранопланы с ракетным вооружением могут быть использованы в качестве сил быстрого реагирования для патрулирования российского Севера.