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Аксенов поблагодарил МИД РФ за борьбу с антикрымской пропагандой

Аксенов поблагодарил МИД РФ за борьбу с антикрымской пропагандой

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13:44   23 Мая 2020
Политика

Аксенов поблагодарил МИД РФ за борьбу с антикрымской пропагандой

Аксенов поблагодарил МИД РФ за борьбу с антикрымской пропагандой

Крым благодарен МИД РФ за борьбу с антикрымской пропагандой, нацеленной на искажение мнения о реальной ситуации на полуострове, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Российское постпредство накануне сообщило, что представители Украины, Великобритании, США и Эстонии проигнорировали заседание Совета Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) по Крыму, пишет РИА Новости.

Аксенов отметил, что некоторые участники встречи СБ ООН по Крыму не захотели принимать участия в мероприятии, потому что им правда колет глаза. Он добавил, что в ООН выступил честный крымский народ, а не провокаторы.

21 мая состоялось заседание, на котором у жителей Крыма была возможность выступить в режиме видеосвязи. Многие западные страны оказались против этого на первых этапах диалога в ООН.

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Автор: Ирина Большунова
#крым #мид рф #аксенов

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